Bouanga absent six semaines ?

Stoppé en plein vol. Brillant depuis l’arrivée de Claude Puel à la tête de l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga pourrait manquer les six prochaines semaines de compétition. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, l’international gabonais souffre d’une fissure au cinquième métatarse du pied droit. Le joueur ne figure évidemment pas dans le groupe des Verts pour affronter Strasbourg à La Meinau, ce samedi soir (20h45), dans le cadre de la 19eme journée de Ligue 1.

Il avait trouvé son rythme de croisière

Mercredi, lors du succès stéphanois à Nîmes en huitième de finale de la Coupe de la Ligue (1-2), Bouanga était entré en jeu à la 61eme minute. La petite demi-heure qu’il a disputée aura donc été fatale. Depuis la prise de fonction de Claude Puel, le joueur de 25 ans a inscrit six buts et délivré trois passes décisives, toutes compétitions confondues. L’ASSE devra probablement se passer de lui jusqu’en février.