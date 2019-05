La série noire continue pour Bordeaux. Défaits 1-0 à Lille, dimanche, à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1, les Girondins ont enchaîné un cinquième revers consécutif. Du jamais-vu depuis les cinq défaites alignées à la suite à l’automne 1970.

A noter que Bordeaux n’a inscrit que cinq points depuis la nomination de Paulo Sousa. Cinq points en huit matches (une victoire, deux nuls et cinq défaites), soit les plus mauvais débuts d’un nouvel entraîneur depuis 1972 et Pierre Phelipon.