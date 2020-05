Bordeaux : Un nouveau logo en préparation

Dans la tourmente depuis des semaines, Frédéric Longuépée, président des Girondins de Bordeaux, a souhaité remettre les choses à plat dans une interview accordée à l’Équipe ce lundi. L’homme de 54 ans dévoile le futur plan de stratégie des Girondins. Si les deux premiers points portent sur « le projet sportif et le renforcement du champ d’influence du club dans la région », le troisième point est « l’internationalisation de la marque Girondins de Bordeaux » avec la création d’un nouveau logo pour l’occasion.

Un scapulaire présent depuis 1939

Si le logo actuel est en place depuis la saison 2001-2002, nul doute que le prochain inclura l’incontournable scapulaire, symbole du club depuis 1939. Attention cependant, le logo, tout comme le stade, est l’un des points d’ancrage principaux des supporters. Et si ce dernier n’est pas à la hauteur des espérances, Frédéric Longuépée risque d’être encore un peu plus dans l’œil du cyclone.