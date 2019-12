Ce n'est pas grave de tomber, le plus important c'est de se relever. #ALaGuerreAvecPaulo pic.twitter.com/xUwqfd5Z7p

En cette fin de saison, le contexte bordelais est paradoxal. L'habituel calme est perturbé par les secousses des supporters, en conflit avec les dirigeants et qui ont poussé à une longue interruption du match contre Nîmes, il y a un peu plus de deux semaines. Mais c'est pourtant dans cette étrange atmosphère que les Girondins ont fini par gagner 6-0 ! Paulo Sousa, qui peinait depuis son arrivée au mois de mars, a pu enfin bénéficier d'une caisse de résonance pour son travail et ses idées.Mais la « hype » continue pour l'entraîneur portugais, qui bénéficie aussi d'une plus grande exposition médiatique depuis quelques semaines. Sa personnalité fait consensus, son discours aussi.Benoît Costil se faisait un relais parfait de son coach : « On a essayé de garder notre philosophie, de jouer en repartant de derrière. On a été sanctionnés, mais au moins on a une philosophie. On ne pourra pas nous le reprocher. On peut nous reprocher la justesse technique, de mauvaises passes... Mais pas de jouer. On a voulu jouer et on a perdu. » La preuve que les joueurs adhèrent totalement, dans un effectif où Laurent Koscielny, Jimmy Briand voire Nicolas de Préville amènent aussi une forte expérience pour encadrer la jeunesse. Au Vélodrome, les Bordelais avaient concédé le but du 2-1 sur une relance bien trop compliquée d'Otavio dans les pieds de Sanson, alors que le Brésilien aurait pu dégager en touche.C'est une évolution, les matchs des Girondins ayant longtemps été marqués par des victoires très réalistes (au mieux) ou la défaite (au pire). Heureux de la toute fraîche prise de pouvoir totale des nouveaux propriétaires, donc d'un contexte plus clair, Paulo Sousa a du temps malgré des résultats qui restent en dents de scie (voir plus bas).Les résultats restent son seul juge, et le double champion d'Europe en tant que joueur (à la Juventus en 1996, puis à Dortmund en 1997), révélé en tant qu'entraîneur à Bâle puis à la Fiorentina (2014-2015 en Suisse, 2015-2017 en Italie), vient de délivrer un nouveau message fort en conférence de presse.Il n'a pas supporté la défaite face à Strasbourg à domicile (0-1), encore moins celle à Brest mercredi en Coupe de la Ligue (2-0) : «Quand on a la chance de faire ce qu'on aime, il faut tout donner. Nos supporters étaient là, malgré le mauvais temps, et ils seront là samedi. Je ne veux plus voir cette attitude. Je veux voir des valeurs pour que les supporters soient fiers. J'essaie de les éduquer et de les faire réfléchir, pour qu'ils veuillent remporter chaque duel. » C'est ça, Paulo Sousa. On ne sait pas où ça le mènera, mais c'est beau.