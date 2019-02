Bordeaux: Première pour Maja, Poundjé sur le banc

Éric Bedouet, l'entraîneur de Bordeaux, a décidé de lancer dans le grand bain Josh Maja pour la réception de Toulouse, ce dimanche (15h), en Ligue 1 (25e journée). L'ancien de Sunderland occupera la pointe de l'attaque avec Jimmy Briand et François Kamano sur les ailes.

À noter que Driss Trichard a été préféré à Maxime Poundjé au poste de latéral gauche.

Pour ce derby de la Garonne, le TFC a opté pour Yannick Cahuzac en sentinelle et un trio offensif composé de Corentin Jean, Yaya Sanogo et Max-Alain Gradel. Jimmy Durmaz et Christopher Jullien commenceront la rencontre sur le banc.

Le onze de Bordeaux: Costil (cap.) - Palencia, Koundé, Jovanovic, Trichard - Otavio, Tchouaméni - Briand, Basic, Kamano - Maja.

Le onze de Toulouse: Reynet - Moreira, Shoji, Diakité, Amian - Garcia, Cahuzac, Sangaré - Jean, Sanogo, Gradel (cap.).