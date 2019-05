Bordeaux: Plasil intégré au staff de Paulo Sousa ?

A 37 ans, Jaroslav Plasil, dont le contrat avec les Girondins de Bordeaux s'achèvera au 30 juin prochain, ne prolongera pas cette aventure débutée à l'été 2009. "Je comprends tout à fait le projet qui se met en place. De nouveaux investisseurs sont arrivés, veulent faire jouer les jeunes avec des joueurs un peu plus expérimentés. C’est normal. Si demain, je prends un club et je décide de ma stratégie, je ferai comme je le sens aussi", a commenté à ce sujet le vétéran tchèque, rapporte Sud Ouest.

Néanmoins, l'ancien Monégasque pourrait se voir offrir une possibilité de reconversion au sein du club au scapulaire, d'après ce qu'a pu laisser transparaître l'entraîneur Paulo Sousa: "Jaro est un des plus professionnels que j’ai vus à l’entraînement. Il demande à lui-même et aux autres de monter son intensité, sa capacité de jeu. Pour moi et pour le club, il est important pour le futur. Ce n’est pas seulement jouer. Ça dépend de lui".