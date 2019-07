Bordeaux: Plasil à la retraite et dans l'encadrement

On ne reverra plus Jaroslav Plasil, figure du championnat de Ligue 1, sous le maillot des Girondins de Bordeaux. A 37 ans, le Tchèque a annoncé jeudi qu'il raccrochait les crampons et intégrait l'encadrement au sein du staff de la réserve (N3).

"C'est avec beaucoup d'émotions aujourd'hui que je raccroche les crampons après plus de vingt ans de carrière, qui m'ont permis de vivre des moments exceptionnels, a indique le milieu de terrain sur son compte Instagram. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant ces belles années, supporters, entraîneurs, dirigeants et joueurs. Il est temps pour moi de relever de nouveaux défis, de me consacrer à la relève et de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Je suis très fier d'intégrer le staff de la réserve des Girondins de Bordeaux", s'est-il réjoui.