Bordeaux : Paulo Sousa n'est pas en colère

Bordeaux est tombé sur un mur. Ayant parfaitement préparé son coup, Strasbourg s’est logiquement imposé sur la pelouse des Girondins ce dimanche (0-1). Un succès rendu aussi possible par l’ouverture du score rapide de Ludovic Ajorque, qui a renforcé le Racing dans son plan de jeu. « Il y a eu un but de notre adversaire au début du match et on a manqué de communication entre joueurs face au bloc de notre adversaire, bien regroupé entre les lignes, a soufflé Paulo Sousa en conférence de presse après la rencontre. Pour étirer ces lignes, tu as besoin de vitesse, de mouvement dans la profondeur et contre ce genre d'équipes, il faut que tes meilleurs joueurs individuels prennent plus de risques, dribblent leurs adversaires directs pour créer des espaces. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. »

Sousa : « On leur propose d'être plus intelligents »

L’entraîneur bordelais n’a toutefois pas voulu accabler ses joueurs, qui marquent le pas avec ce deuxième revers de rang en L1, après la défaite à Marseille la semaine passée (0-1). Paulo Sousa a même estimé qu’il était difficile pour lui de bosser comme il l’aimerait avec ses joueurs, en raison de l’état de la pelouse au Haillan. « Je ne suis pas en colère, je connais bien le niveau de mes joueurs. On essaye de les aider chaque fois à prendre les meilleures décisions face à chaque adversaire. On leur propose d'être plus intelligents d'un point de vue tactique. Ce n'est pas facile, car notre terrain d'entraînement n'est pas bon et ne nous permet pas de travailler tout ça. C'est pour cela que je ne peux pas être en colère contre mes joueurs, car je connais mon effectif et nos conditions de travail. » Un message directement envoyé à destination de ses dirigeants, à l’heure où l’état-major est en plein chamboulement. Jamais anodin.