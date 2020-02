Bordeaux - OM, pas la seule série...

Le record

Depuis novembre 2017, la fameuse et presque mystique série d'invincibilité de Bordeaux face à Marseille à domicile est devenue la plus longue de l'histoire en Ligue 1. Les 33 matchs sans défaite, passés depuis à 34 (en 42 ans), battaient alors les 32 rencontres de suite de Saint-Etienne devant Lille, entre 1952 et 2005. Derrière, d'autres séries sont bien plus méconnues. Certaines tiennent toujours, d'autres sont tombées très récemment, surtout pour un club qui a tout perdu en une seule saison.

Les autres séries en cours

Bordeaux, chez lui, n'est pas seulement la bête noire de l'OM. Encore un match sans défaite face à Metz (déjà passé cette saison) et cette série de 29 rencontres sans perdre, pour le moment à égalité avec PSG - Bastia (les Corses n'ont jamais gagné au Parc), deviendrait la deuxième meilleure de l'histoire avec 30 unités. Le podium de ces séries en cours est complété par l'OM, mais cette fois dans l'autre sens avec encore un classique : 26 matchs sans défaite contre Saint-Etienne, le même total que Lyon - Toulouse. Derrière, on trouve aussi PSG - Lille (21), Lyon - Strasbourg (20) et ASSE - Reims (18 matchs depuis 1959). Nancy n'a jamais gagné à Toulouse (17), pas mieux pour Lorient à Bordeaux (13).

Les séries récemment stoppées

Si le LOSC a longtemps attendu avant de gagner à Saint-Etienne, il s'est aussi vengé sur Rennes. La série de 30 matchs a pris fin le 17 janvier 2018 (1-2). Nantes s'est souvent signalé en 2019, laissant Strasbourg s'imposer en fin de saison dernière après 28 échecs (0-1), puis Angers il y a un mois après 15 matchs (1-2). Mais les Canaris, en septembre, ont également gagné à Lyon au sortir de 17 rencontres sans victoire (0-1). Le pompon reste incontestablement pour Monaco, qui a perdu trois séries à plus de 10 matchs sans défaite sur la seule saison passée : Montpellier (arrêté à 17), Caen (16) et Guingamp (12). Les deux relégués n'avaient jamais gagné à Louis-II.



<iframe src="https://e.infogram.com/d668df2f-15ea-4249-b9db-ec8245fc6061?src=embed" title="Bordeaux - OM en Ligue 1, le détail depuis 1977" width="1500" height="971" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><div ><a href="https://infogram.com/d668df2f-15ea-4249-b9db-ec8245fc6061" target="_blank">Bordeaux - OM en Ligue 1, le détail depuis 1977</a><br><a href="https://infogram.com" target="_blank" rel="nofollow">Infogram</a></div>