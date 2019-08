Bordeaux: le flou entretenu sur la durée du contrat de Koscielny

Laurent Koscielny, nouveau joueur de Bordeaux, a été présenté ce mercredi en conférence de presse, au lendemain de l’officialisation de son transfert en provenance d’Arsenal. L’occasion de connaître la durée de son contrat ? Et bien non. "C’est ouvert, c’est un nouveau concept. 8, 9 ans (rires), ce sera aussi longtemps qu’il le veut !", a répondu Eduardo Macia, le directeur du football qui se trouvait aux côtés du défenseur central français de 33 ans. On sait au moins qu’il portera cette saison le numéro 6.