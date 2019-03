Bordeaux: La mère de Kalu kidnappée ?

The Guardian Nigeria rapporte, ce lundi, que la mère de Samuel Kalu aurait été kidnappée à Aba, au Nigéria.

Une source proche du dossier indique que des inconnus armés auraient bloqué le véhicule de la famille du joueur de Bordeaux et ordonné aux enfants de quitter la voiture. Les malfaiteurs ont ensuite enlevé la mère de l'attaquant et réclameraient maintenant une rançon.

Les kidnappeurs ont dans un premier temps demandé une rançon de 120 000 euros avant de revoir leurs exigences à la hausse. Après l'horrible affaire John Obi Mikel pendant la Coupe du monde, c'est un autre Nigérian qui est touché par une prise d'otage.

Gunmen suspected to be kidnappers have abducted the mother of Super Eagles’ midfielder, Samuel Kalu, demand N50 million ransom.https://t.co/YAFNtNKUiM