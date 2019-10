Bordeaux: Koscielny et "le bel exemple" Hilton

A 34 ans, Laurent Koscielny, qui a signé cet été un contrat de quatre saisons à Bordeaux, n’envisage pas encore de raccrocher les crampons.

"Tant que je me sens bien, que j'ai envie de jouer et que mes jambes suivent.... À un moment donné, c'est la tête qui vous permet de faire les efforts, de continuer, explique-t-il dans L’Equipe Il y a un bel exemple avec Hilton qui continue de jouer à 42 ans à Montpellier. Je suis large (rires)."

Et le défenseur français, arrivé en provenance d’Arsenal, d’ajouter concernant sa retraite sportive: "C'est moi qui prendrai la décision. Pour le moment, je n'ai pas de date limite. On verra chaque année... Je pense avoir les jambes pour jouer deux, trois ans. Après, on verra."