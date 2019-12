[Communiqué du Club]

King Street se veut rassurant sur son engagement

Longuépée : « Le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel »

King Street a fait main basse pour de bon sur les Girondins. Le fonds d’investissement américain, arrivé fin 2018 dans les valises de GACP pour l’aider à racheter le club bordelais, a signé lundi un accord pour reprendre les 13,6% des parts appartenant à son binôme. King Street en a fait l’annonce devant les salariés du club et devient par conséquent propriétaire à 100% des Girondins. Une opération justifiée par « des différences fondamentales au sein de la gouvernance du FC Girondins de Bordeaux », comme c'est écrit dans le communiqué publié lundi. Avec cette prise de contrôle totale, un remaniement est en cours à la tête du club.Le coach Paulo Sousa et le directeur sportif Eduardo Macia devraient en revanche rester en poste.Ils seront chapeautés par Frédéric Longuépée, qui sort renforcé du rachat par King Street des parts de GACP. Il est ainsi nommé président directeur général, alors même qu’il est en conflit larvé avec les supporters depuis des semaines. « Dans la continuité du projet mis en place en 2018, Frédéric Longuépée aura pour mission de poursuivre le développement de la stratégie mise en œuvre depuis le rachat du Club, au niveau local et international, en lien avec les valeurs du Club ». Une nomination qui devrait rendre explosives les prochaines semaines sur les bords de la Garonne.Il se murmure d’ailleurs que trois à quatre départs non compensés sont envisagés pour janvier, histoire de faire diminuer la masse salariale, dont la gestion était l’un des principaux points de désaccord entre les deux sociétés américaines.Longuépée a joué l'apaisement avec les Ultras. « Le management, la direction, les actionnaires, les joueurs et les employés du Club sont tous unis autour de ce projet afin de recréer un engouement au niveau local et développer une ambition au niveau international. De même, le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l’âme du club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux. » Une nouvelle phase de flou s’ouvre néanmoins pour les Girondins.« King Street et la direction du Club souhaitent à cette occasion, rassurer l’ensemble des parties prenantes du Club, ses collaborateurs, les équipes sportives, ses supporters et les institutions sur son engagement dans la durée au sein du club », a toutefois soufflé le groupe ce lundi. Il n’est pas certain que ça suffise à rassurer des supporters qui craignent pour l’avenir de leur club.