Bordeaux d’accord avec Reims pour Rémi Oudin

🔴⚽️INFO Rémi Oudin @Remioud va signer aux @girondins ! Accord Bordeaux - Reims sur un prêt avec option d’achat (7.5 millions d’euros). Contrat de 4 ans pour le joueur. Quelques détails encore à régler. Plus d’infos à venir sur @20Minutes. #Bordeaux #Girondins #FCGB

Oudin qualifié contre l’OL samedi ?

La persévérance de Bordeaux devrait finir par payer. Le club girondin a trouvé jeudi un accord avec Reims pour le prêt avec option d'achat de Rémi Oudin jusqu’à la fin de la saison, d’après les informations de 20 Minutes. Une option qui arrange comptablement Bordeaux. Pour les six mois à venir, un montant compris entre 1,5 et 2 millions d'euros devrait être versé par les dirigeants aquitains, comme le précise L'Equipe. Bordeaux devrait ensuite s’attacher les services du milieu offensif champenois (23 ans) contre 7,5 millions d’euros, soit le montant de son option d’achat.Mais le natif de Châlons-en-Champagne avait surtout failli rejoindre la Fiorentina, avant que la Viola n’engage Rachid Ghezzal et que le deal ne capote.Lié à son club formateur jusqu’en 2021, Oudin est la première recrue hivernale de Bordeaux, qui devrait par la suite se charger de dégraisser son effectif et d’abaisser sa masse salariale. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues avec Reims cette saison, le joueur qui n’a connu que le Stade de Reims dans sa carrière avait atteint les 10 réalisations en 2018-19. En cas d’officialisation rapide de l’opération, Oudin pourrait être qualifié pour la réception de Lyon samedi (17h30).