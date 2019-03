Bordeaux-Costil: "Les infos, on les a via les médias"

L’arrivée de Paulo Sousa sur le banc des Girondins serait imminente et le plus tôt serait le mieux pour des Bordelais encore défaits mardi, au Matmut Atlantique (1-2), par Montpellier, qui se relance dans la course à l’Europe.

"On se bat pour retrouver des couleurs, pour recréer une dynamique, a réagi tant bien que mal à l'issue du match le gardien et capitaine Benoît Costil au micro de Canal+ Sport. Ce n'est pas évident en ce moment. Dans ce match, on a essayé d'aller de l'avant. Montpellier est une belle équipe, mais a eu de la réussite aujourd'hui (mardi). L'objectif, c'était de mettre un but de plus que l'adversaire aujourd'hui, quitte à en en prendre deux ou trois, on voulait mettre de la folie. On est déçu, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes que par le passé. (sur l'agitation en coulisse, ndlr). On a presque l'habitude de vivre tout ça. On verra bien. Les infos, on les a via les médias."