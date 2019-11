Bordeaux-Costil: "Il y avait la place pour faire mieux"

En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, vendredi soir, Bordeaux a décroché le point du match nul (1-1) sur la pelouse de l’OGC Nice. Un résultat qui laisse toutefois quelques "regrets" au portier des Girondins, Benoît Costil.

"Nous avons des regrets et de la frustration surtout sur la première mi-temps. Et notamment avant l'ouverture du score. Mais ça reste un point pris à Nice. On aurait peut-être pu faire mieux. Dans l'organisation et l'aspect défensif, c'était une partie intéressante. Sur le but niçois, il y a un bon centre d'Atal, une belle tête aux six mètres, je ne peux rien faire. Sur ce match comme celui de Saint-Etienne, il y avait la place pour faire mieux", a ainsi déclaré l’ancien Rennais à l’issue du match.