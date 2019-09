Auteur du but de l’égalisation, samedi, lors du match nul entre Lyon et Bordeaux (1-1), Jimmy Briand a inscrit à cette occasion son 93e but en Ligue 1.

Mais c’est surtout la 15e saison depuis ses débuts en 2003 avec le Stade Rennais que l’international tricolore marque un but. Il n’est que le deuxième joueur à réussir une telle performance après Souleymane Camara.