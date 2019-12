Bordeaux : Benrahou rappelé à l'ordre pour avoir porté un vêtement du PSG

pic.twitter.com/JnFFYKzZLq

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 23 décembre 2019

A Bordeaux, on ne rigole pas avec l'institution. Yassine Benrahou, six matchs en Ligue 1 cette saison, en a fait les frais. Le jeune milieu de terrain a été rappelé à l'ordre par son club pour s'être affiché ce lundi avec un haut de survêtement du PSG sur les réseaux sociaux. Les Girondins ont réagi sur leur compte Twitter et rappelé publiquement à l'ordre leur joueur. « Le FC Girondins de Bordeaux rappelle ce jour à l'ensemble de ses joueuses, joueurs et collaborateurs l'importance du respect de son blason et de ses couleurs », rapporte notamment le club. Suite à cette bourde, Benrahou s'est excusé sur ses réseaux sociaux. « C'est pour moi un grand honneur de représenter les couleurs de mon club formateur à chaque fois que j'en ai l'opportunité. Il s'agit d'une erreur de ma part. L'habit ne fait pas le moine », a-t-il déclaré.Né au Blanc-Mesnil, Yassine Benrahou est originaire de la région parisienne et a fait « toutes ses classes au FCGB» comme il le rappelle dans son message d'excuses. Il lui faudra enchaîner les bonnes performances pour se racheter auprès des supporters.