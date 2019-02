Bordeaux-Bédouet: "Karamoh ? Il faut respecter l’histoire des Girondins"

Au lendemain de la mise à pied prononcée par la direction du club à l'encontre de Yann Karamoh, qui pourrait être liée notamment à une altercation avec l'entraîneur-adjoint Patrick Colleter, selon L'Equipe, Eric Bedouet, le coach des Girondins de Bordeaux, a tenu à exposer ce jeudi, en conférence de presse, sa position vis à vis d'une "décision du club", rappelle-t-il en préambule. Le technicien ne veut pas s'attarder sur l'épisode à 48h d'un déplacement périlleux au Parc des Princes pour y défier le PSG samedi (17h).

"Ce n’est pas la peine parfois de parler, de gesticuler, de hurler. On est à Bordeaux, on ne peut pas se permettre de faire n’importe quoi. On doit avoir beaucoup d’estime pour ce club, un grand club. Yann est un bon joueur, mais c’est comme ça. Je pense que les propriétaires veulent faire aussi un geste fort par rapport à ça. Je ne parle pas que pour Yann, on sent que depuis quelque temps c’est ça. On est à Bordeaux, il faut respecter l’histoire et ce que ça représente. On doit faire attention au comportement. Il n’y a rien de grave, il y a plein de choses comme ça dans tous les clubs. Mais c’est une ligne directrice qui est très forte", conclut-il, ferme dans son propos.