Bordeaux a besoin de Sousa, et vite !

Paulo Sousa, et vite ! Il y a urgence à Bordeaux, où le successeur de Ricardo n’est toujours pas connu… Le patron Joe DaGrosa ne cache pas son optimisme et l’ancien coach portugais de la Fiorentina fait plus que jamais figure de favori pour succéder sur le banc à Eric Bédouet (voir par ailleurs). Et le plus tôt sera le mieux, tant les Girondins font peine à voir, après cette onzième défaite concédée mardi, au Matmut Atlantique (1-2), devant une équipe de Montpellier, qui profite de cet état de déliquescence pour se relancer grâce à ce premier succès en six journées (*).

Bordeaux affiche pourtant d’entrée une belle envie dans une première période dominée, où les coéquipiers de Benoît Costil imposent un rythme élevé, se créent la première occasion à bout portant, sur un numéro de Yann Karamoh, par Nicolas De Préville (9e), mais se laissent surprendre sur le premier tir des visiteurs.

"Les infos via les médias" (Costil)

L’implication d’Andy Delort pour se battre sur un ballon filant en corner, c’est tout ce qui manque à la défense de Bordeaux, dont l’attentisme est fatal sur le centre de l’extérieur du pied que l’attaquant montpelliérain adresse sur la tête victorieuse de Paul Lasne, l’ancien Bordelais (0-1, 20e). Un but contre le cours du jeu, qui ne refroidit pas les bonnes intentions des Girondins. Et ce n’est que justice de voir Bordeaux revenir dans le match pour sanctionner le trop grand attentisme de son adversaire sur une frappe non-cadrée de De Préville que dévie Toma Basic… d’une main non-intentionnelle dans la surface pour l’égalisation (1-1, 35e). "On subit trop leur jeu, on évolue trop bas", reconnaît le premier Lasne au micro de Canal+ Sport.

Mais il faut un Costil vigilant à la reprise pour plonger dans les pieds de Vitorino Hilton. Sur le corner qui suit en revanche, Daniel Congré confirme l’efficacité héraultaise en fusillant le gardien international cette fois impuissant (1-2, 51e).

Eric Bédouet lance tout son arsenal offensif dans la bataille, puisque François Kamano rejoint Karamoh, De Préville et Briand. Mais Costil doit encore boxer un coup-franc direct excentré (70e) et il faut attendre d’entrer dans le dernier quart d’heure pour assister au premier tir cadré, signé Jules Koundé, de Bordelais sortis de leur match (74e). Costil évite le troisième but (86e), avant que Maxime Poundjé ne trouve l’extérieur du petit filet (90e). Rien n’y fera et c’est une onzième défaite concédée par Bordeaux. Oui, vraiment, il y a urgence…

--------------------------------

(*) Le MHSC n’avait plus gagné en L1 depuis le 27 janvier et un succès sur Caen (2-0).