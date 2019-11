Benjamin André (Lille) étale ses regrets après la débâcle du LOSC contre l'Ajax

Le LOSC a de nouveau été étrillé par l'Ajax Amsterdam pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions (2-0). Les coéquipiers d'Hakim Ziyech ont malmené les hommes de Cristophe Galtier, désormais éliminés de toute compétition européenne. Benjamin André en garde forcément des regrets.. « L’objectif c’était d’obtenir une victoire devant notre public, ils nous ont toujours soutenus. On voulait faire quelque chose de bien... On savait que l’Ajax était au-dessus et que ce serait un match ouvert. Mais on a encore eu des situations énormes qu’on n’a pas mis au fond. C’est ce qu’il faut retenir de cette campagne : on aurait pu à un moment donné faire basculer les matchs de notre côté, mais le réalisme n’était pas avec nous», a déploré le joueur du LOSC au terme du match au micro de RMC Sport. «Même si on est une équipe jeune, on n’était pas là pour faire de la figuration, on a joué les matchs à fond, mais ça se joue sur des détails contre des gros clubs qui ont l’habitude et cela s’est senti dans la maîtrise »