Benedetto voit triple et relance Marseille

Ce vendredi, l’OM avait besoin des 3 points pour relancer la machine après le raté constaté au Vélodrome devant Nantes (1-3) lors de la dernière journée. Mais les Marseillais, qui n’avaient plus perdu en championnat depuis près de 4 mois, ont connu une entame de match des plus indigentes au stade des Costières. En effet, dès la 5e minute, Ferhat trouvait Roux dans le rectangle olympien. La tentative de ce dernier était repoussée par Mandanda. Mais Ferhat avait bien suivi et marquait du droit dans des cages marseillaises vides. Désireux de se relancer histoire de consolider leur deuxième place, les Marseillais s’en remettaient alors à un homme : Dario Benedetto. L’attaquant argentin égalisait 5 minutes plus tard. Une belle reprise du pied droit suite à un service en première intention signé Bouna Sarr.

1-1, puis 1-2 à la 36e minute sur un nouveau but de Benedetto. L’Argentin bénéficiait cette fois d’un service en profondeur de Payet, après une perte de balle des locaux. Son petit ballon piqué trompait Bernardoni pour donner l’avantage à l’OM. 1-2, c’était le score au repos grâce, notamment à un Alvaro vigilant en défense côté OM. Mais le show Benedetto allait se poursuivre dans le second acte. À 20 minutes du terme, « Pipa » profitait d’un long coup-franc du maître-artificier Dimitri Payet pour fusiller Bernardoni d’une demi-volée puissante du gauche de près pour le 1-3. Et un premier triplé en Ligue 1 pour l’Argentin.

Mais le match n’était pas terminé pour autant. Une frappe des 20 mètres de Ferhat faisait plonger Mandanda, qui déviait sur son montant à dix minutes du terme. Mais Koné, qui avait dévié la trajectoire du ballon, était signalé hors-jeu. Nîmes insistait jusqu’au bout et finissait par réduire la marque dans le temps additionnel par Deaux suite à un corner de Benrahou. 2-3, ce sera néanmoins le score final. L’OM se relance grâce à un Benedetto en feu, qui a bien soigné ses stats.