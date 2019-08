Benedetto met en cause le ballon

Pas sûr que ses explications plaident en sa faveur... Pour sa première titularisation en Ligue 1, samedi dernier à Nantes (0-0), Dario Benedetto a raté la balle de match. L'attaquant de l'OM a expédié au-dessus un penalty que Dimitri Payet aurait dû frapper selon les consignes de l'entraîneur André Villas-Boas. L'Argentin s'est justifié dans un entretien accordé à Clarin.

"J'ai tout fait de travers."

"C'était une pénalité de rugby, c'est la première fois que je frappe si mal, admet le buteur avec un brin d'humour. Le ballon est très différent de celui du football argentin, très léger, et en plus je me suis penché en arrière... j'ai tout fait de travers." Un mea culpa partiel alors que son coach n'a pas apprécié l'épisode. "Il nous a dit que c'était la première et la dernière fois, révèle Benedetto. Dimitri (Payet) tire les penaltys, il est aussi en charge des coups francs. Pour gagner en confiance, je lui ai demandé le ballon et ça a mal tourné."

La recrue marseillaise espère néanmoins que cet épisode n’altérera pas son entente avec le meneur de jeu tricolore. "Il y a de très bons joueurs à l'OM, poursuit le numéro neuf. Je pense qu'avec Payet je devrais m'adapter le plus rapidement possible, c'est le joueur avec qui je dois m'entendre." Mais la communication de Benedetto reste encore laborieuse. "Je dois commencer à parler français, admet le joueur de 29 ans qui vit sa première expérience en Europe. Les mots sont compliqués." Plus que les ballons ?