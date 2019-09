Benedetto fait le bonheur de l’OM

Une semaine parfaite pour Benedetto et pour l’OM. Il est bien loin le penalty manqué face à Nantes… En quelques jours, l’Argentin vient de frapper à deux reprises pour donner deux succès cruciaux pour le club phocéen. L’ancien attaquant de Boca Juniors a ainsi permis de fêter les 120 ans de l’OM de la meilleure des manières, c’est-à-dire en s’imposant face au vieux rival stéphanois (1-0).

A l’image de son premier but à Nice, Dario Benedetto était encore à l’origine et à la conclusion. Il a d’abord écarté le jeu sur la droite vers Bouna Sarr qui a aiguillé pour Morgan Sanson dont la passe en retrait a fait mouche. Lancé à pleine vitesse, le nouvel homme fort du club a ainsi pu tromper Stéphane Ruffier et faire exploser de joie le Vélodrome. A défaut d’avoir pu doubler la mise (55e, 58e), il aura eu droit à une belle ovation des spectateurs qui ne demandent que de l’aimer davantage encore !

Le garçon a du caractère et des qualités indéniables. Il sent le jeu et n’est pas du genre à attendre devant le but qu’un partenaire daigne le servir. Son envie et sa passion argentine cadrent parfaitement avec les ambitions d’un OM qui en a profité pour se replacer à portée de victoire des premières places (8e à 2 points du PSG nouveau leader). C’était presque inespéré en début de semaine. C’était avant le festival Benedetto…