Benedetto est lancé !

Le voilà lancé ! Dario Benedetto a inscrit son premier but avec l’Olympique de Marseille. Surtout, il a rendu une copie intéressante à tous les niveaux et c’est sans doute le plus intéressant pour le club phocéen. Son engagement a en effet été utile en tout début de match. Et si l'ancien de Boca a été sanctionné d’un carton jaune pour une faute sur Cyprien (18e), la suite a été marquée par sa force de caractère.

Pas question de douter ni de s’appesantir sur le poids des ballons comme ce fut le cas après le penalty envoyé en tribunes face à Nantes. Plutôt heureux dans ses choix offensifs, il a su trouver la faille sur une action qu’il avait initiée. Servi par Strootman, il décale Sarr, le ballon, dévié, lui revient et l’Argentin reprend à l’instinct pour tromper un Benitez pas vraiment impérial pour le coup (31e). "C’est une très bonne performance, le but c’est toujours le plus important pour un attaquant et pour nous aussi", a reconnu André Villas-Boas en conférence de presse. Un premier but (pour Benedetto et pour l'OM !) qui était effectivement très attendu...

La confiance aidant, Benedetto tente à nouveau sa chance (36e et 48e) et s’offre une autre reprise, moins heureuse cette fois (57e). Des actions et un véritable instinct qui ne trompent pas. Cette prestation demande évidemment à être confirmée mais cela va sans doute lui faire beaucoup de bien. Ça tombe bien car dès dimanche, il va retrouver le Vélodrome face à une formation de Saint-Etienne revancharde suite à la claque reçue mercredi à Lille (0-3). L’Argentin, qui sera forcément très soutenu, aura ainsi l’opportunité d’enchaîner.