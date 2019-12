Ben Yedder, une vie en rose

C'est l'histoire du premier grand amour, le vrai, celui que les deux n'oublieront jamais. Entre Toulouse et Wissam Ben Yedder, c'est pour la vie. Dès sa signature à Monaco, au mois d'août, le TFC lui donnait rendez-vous au 4 décembre et ce retour au Stadium. Il répondait dans la foulée : « Il me tarde déjà », avec un coeur violet. Adapté à la perfection à l'ASM, où il forme un duo extrêmement complémentaire avec Slimani, il est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec neuf réalisations. Sa régularité dans les statistiques, pas démentie non plus lors de ses trois dernières saisons à Séville, avait démarré à Toulouse.

💜 il me tarde déjà — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) August 14, 2019



Lors de ses quatre saisons pleines, de 2012 à 2016, il avait enchaîné successivement 15, 16, 14 et 17 buts, portant à chaque fois son Téfécé vers le maintien (et même une neuvième place en 2014). Alain Casanova, son mentor jusqu'en 2015, rappelait récemment que ce n'était pas gagné d'avance (sur RMC Sport) : « C'était très difficile au départ. Pendant un an et demi, il a vraiment fallu être patient avec lui, l'exigence du monde professionnel lui était alors inconnue. Au premier jour d'entraînement, à huit heures du matin, il était dans son lit. Je lui ai mis le compte, je lui ai dit qu'il ne fallait pas que ça se reproduise. Mais le deuxième jour, il n'était toujours pas là... Et il est devenu d'une exigence, d'une précision et d'une détermination rares. »



Formé au futsal, où il a été international chez les Bleus de 2008 à 2010, Ben Yedder a dû encaisser une transition incroyablement rapide, n'ayant passé qu'une saison amateur à Alfortville avant d'être recruté par Toulouse (en 2010). Où il a donc trouvé, finalement, le contexte idéal pour lui. Lors de son doublé décisif avec Séville à Manchester, en mars 2018 (en huitièmes de finale de Ligue des champions), le TFC l'a célébré en rappelant à Didier Deschamps que le club avait encore son numéro. Il avait été appelé dans la foulée, et l'est à nouveau régulièrement depuis six mois. Ce soir, l'accueil des supporters toulousains s'annonce d'une extrême tendresse.