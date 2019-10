Ben Yedder, un concurrent crédible pour Mbappé

Même Kylian Mbappé, son prédécesseur sous le maillot monégasque, n’avait pas fait mieux : Wissam Ben Yedder, buteur insatiable de ce début de saison, affole les temps de passage en devenant le joueur le plus rapide à inscrire 9 buts en Ligue 1 avec l’ASM sur les 50 dernières saisons (en 9 matches).

9 - Wissam Ben Yedder est devenu le joueur de Monaco le plus rapide à inscrire 9 buts en Ligue 1 avec le club du Rocher sur les 50 dernières saisons (9 matches). Virtuose. @WissBenYedder

#FCNASM pic.twitter.com/glbfwMJ2qO — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2019

Vendredi soir, à La Beaujoire, l’ancien Sévillan aurait même pu s’offre un premier triplé sous ses nouvelles couleurs (*), si l’arbitre ne lui avait pas refusé deux autres buts pour des positions de hors-jeu. Trois frappes cadrées, trois buts, chirurgical ! Mais sa neuvième réalisation a suffi au bonheur de l’équipe de Leonardo Jardim en pleine reconquête, et dont le dernier succès en déplacement remontait à plus de sept mois (1-0 Lille, le 15 mars dernier). Les joueurs du Rocher, sans victoire lors des six premières journées de championnat, viennent de prendre 12 points sur 15 possibles lors des cinq dernières journées. Pour flirter désormais avec les places européennes (8e).

"Je n'ai pas de limite" (Ben Yedder)

Et Ben Yedder y est évidemment pour beaucoup, qui caracole en tête du classement des buteurs. C’est simple : le Polonais Robert Lewandowski et ses 12 buts inscrits avec le Bayern Munich est le seul à faire mieux dans les cinq grands championnats européens cette saison.

"C’est une victoire méritée pour Monaco. Irrésistibles ? C'est un grand mot, on est en train de travailler et de construire notre jeu, collectivement, pour faire de bons résultats, appréciait sans forfanterie à l'issue de la rencontre le serial buteur. Je n'ai pas de limite, j'essaie toujours de faire plus et de continuer à marquer, pour l'équipe et pour moi. Je suis très satisfait." Déjà on l’interroge sur le classement de meilleur buteur : "Ça fait toujours plaisir de marquer, ça fait du bien. Le titre de meilleur buteur, ce n'est pas la chose la plus importante. Monaco a eu des moments difficiles l'an dernier et en début de saison, avec des points difficiles à aller prendre. On essaie de revenir petit à petit. Le podium est encore loin, on n'y réfléchit pas."

Le voilà en tout cas avec deux longueurs d’avance sur le Lillois Osimhen et le Messin Diallo. Mais c’est surtout son duel avec l’incontournable Kylian Mbappé qui fait déjà saliver. D’autant que le Parisien, freiné par les blessures, a pris du retard avec seulement 2 buts en 5 matches… Le match est lancé !

(*) Ben Yedder compte déjà deux doublés à son actif contre l’OM (3-4) et contre Rennes (3-2).