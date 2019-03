Balotelli guide l'OM

Rudi Garcia a mis un moment avant de trouver. Mais le coach olympien a, semble-t-il, enfin mis la main sur le système qui gagne. Un schéma en 4-4-2 avec la recrue Mario Balotelli associée à Valère Germain devant. Une option tactique dans laquelle les expérimentés Dimitri Payet (31 ans), Luiz Gustavo (31 ans) et Adil Rami (33 ans), si indispensables il y a un an, n'ont plus leur place. L'entraîneur de l'OM a assumé le choix fort de laisser à nouveau ses cadres de la saison passée sur le banc de touche dimanche soir contre Saint-Etienne. Bien lui en a pris puisque Marseille a enchaîné un quatrième succès en cinq matches de Ligue 1 (2-0).

L'inévitable attaquant italien a délivré le Vélodrome ce dimanche soir sur un coup de pied arrêté de Florian Thauvin, reprenant le ballon de façon acrobatique devant Loïc Perrin (12e). Un but célébré téléphone en main par un Balotelli tout sourire. La bonne première période phocéenne ne s'est pas arrêtée là puisque Thauvin a converti un penalty logiquement obtenu par l'increvable Lucas Ocampos suite à une main de Mathieu Debuchy (21e). Un coup de pied offert par "Super Mario" à son nouvel ami qui a transformé en prenant Stéphane Ruffier à contre-pied. Il faut préciser que la soirée marseillaise aurait pu être bien plus compliquée sans un sauvetage de Bouna Sarr, titularisé au poste d'arrière droit, d'un tacle bien senti devant Pierre-Yves Polomat dans les 5,50 mètres (15e).

L'OM a bien fini par reculer au cours d'une seconde période moins aboutie où la charnière centrale formée par Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara a tenu bon. Battus par les Verts au stade Geoffroy-Guichard (2-1), les Olympiens prennent leur revanche et battent enfin une formation mieux classée au coup d'envoi. Surtout, Marseille double l'ASSE pour s'installer seul à la quatrième place du championnat. L'OM affiche la deuxième meilleure série en cours en Ligue 1 (quatre victoires, un nul) derrière celle du PSG (cinq succès). Deux équipes qui se retrouveront dans 15 jours pour un classique sans joueur suspendu, a priori, puisque tous les Olympiens menacés ont aussi évité les cartons. Une bien belle soirée pour Marseille.