Avec Renato Sanches, Lille peut monter en puissance

Et si la meilleure recrue hivernale de Lille était là depuis l'été dernier ? Ce n'est pas impossible quand on regarde les récentes performances de Renato Sanches. Acheté 20 millions d'euros par le LOSC l'été dernier, le Portugais semble enfin retrouver son niveau. Celui qui lui avait permis d'être élu Golden Boy en 2016. L'éternel espoir du football portugais semble proche de s'imposer dans une équipe pour la première fois depuis l'Euro 2016. Le manque de rythme de son expérience au Bayern Munich enfin digéré, le natif de Lisbonne pourrait être sur le point de mettre la Ligue 1 à ses pieds. Une bonne chose. Les Dogues ont vraiment besoin de lui pour sortir d'une série de trois défaites consécutives en championnat. Une mauvaise passe qui a relégué les hommes de Christophe Galtier à la 7eme place. Mais dans une Ligue 1 très serrée, la moindre victoire peut faire gagner plusieurs rangs. La moindre inspiration du milieu de terrain pourrait rapprocher le vice-champion de France des places européennes. Et régaler les supporters.

Un repositionnement qui fait du bien à Renato Sanches

Arrivé à la fin du Mercato, l'ancien joueur du Benfica a eu du mal à s'adapter au championnat de France. Ses débuts dans l'axe du milieu du terrain n'ont pas été exceptionnels. Pas au niveau de son talent. Une lésion musculaire contractée contre Chelsea n'a pas arrangé les choses. Stoppé en pleine progression, son éclosion a été retardée encore un peu plus. De quoi d'attirer les critiques de certains supporters. Revenu fin novembre, son impact n'a pas été convaincant immédiatement. Mais depuis qu'il a été décalé sur le côté droit, son activité saute aux yeux. Le Portugais porte le danger avec ses dribbles, ses frappes ou ses centres. Un répertoire varié qu'il exploite à merveille. « Il commence à assimiler. Il est performant à ce poste et peut l’être encore plus » a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse il y a quelques jours. Contre Montpellier à la mi-décembre, Sanches a même marqué son premier but dans l'Hexagone. Une réalisation synonyme de victoire pour le LOSC (2-1). La dernière en date en championnat. Le joueur de 22 ans a aussi trouvé le chemin des filets lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Un match qu'il a éclaboussé de son talent. Même s'il se sait capable de progresser. « Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je dois encore travailler, notamment la concentration » a avoué le footballeur. Capable de récupérer de nombreux ballons mais aussi de se projeter rapidement, il attire le jeu lillois dans le couloir droit. Un secteur où il s'entend à merveille avec Zeki Celik. Il retrouve là le poste dans lequel il s'était révélé à l'Euro 2016. Joker de luxe dans l'entre-jeu, il avait été titularisé à un poste excentré à partir des quarts de finale. Un repositionnement qui avait offert l'Euro au Portugal il y a quatre ans. Et qui pourrait offrir une qualification européenne au LOSC dans cinq mois.