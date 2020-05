Aulas : "On est vraiment trop cons"

Jean-Michel Aulas n'en démord pas. Au lendemain du communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais se félicitant de la reprise de la Liga, le boss du club rhodanien a pris la parole dans les colonnes de L’Équipe pour fustiger (encore) le dénouement du championnat de France.

"Ce qu'ils ont dit à cette réunion avec l'UEFA, c'est 'patience' "

"C'est quand même un comble, cette histoire. Depuis deux mois, les dirigeants espagnols, eux, observent et travaillent en phase avec l'UEFA. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont assisté, Javier Tebas en particulier, aux mêmes réunions que Didier Quillot (le directeur général de la LFP, ndlr). Je pense notamment à celle du 23 avril. (...) En réalité, ce qu'ils ont dit à cette réunion avec l'UEFA, c'est 'patience'. Quand on voit que nos dirigeants y ont assisté, en tirant des conclusions différentes, on se dit qu'on est vraiment trop cons, excusez-moi du terme", a lâché Jean-Michel Aulas.

"Je n'ai jamais dit qu'il fallait aller jusqu'au bout s'il y avait des contaminations"

"On constate qu'il y a un protocole avant, pendant, et aussi après les matchs. Et si on se rend compte que les risques se concrétisent, eh bien on arrête ! Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait aller jusqu'au bout s'il y avait des contaminations", a continué le boss de l'OL, tout en se défendant d'avoir la vision jusqu’au-boutiste que ses détracteurs lui prêtent. "Je vous promets que si, je vous le jure sur la tête de mes enfants.."