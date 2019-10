Aulas met la pression à Juninho

L’embellie aura été de courte durée. Vainqueur, mardi, à Leipzig en Ligue des champions (0-2), l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers, dimanche, à l’occasion du derby disputé à Saint-Etienne. Particulièrement peu inspirés offensivement, les Gones se sont finalement laissés surprendre à la dernière minute, s’inclinant 1-0 pour ce qui constitue leur septième match de rang sans victoire en Ligue 1.

Seulement 14e avec un maigre point d’avance sur Metz, lanterne rouge du championnat, l’OL est, après neuf journées, dans une situation déjà critique. C’est donc un Jean-Michel Aulas forcément préoccupé qui s’est arrêté devant les micros à l’issue de la rencontre. "Je me suis dit que si je passais sans m’arrêter vous alliez être déçus et dire des choses méchantes sur moi. Et comme je n’ai pas envie que vous les disiez, je me suis arrêté pour vous faire plaisir", a-t-il pourtant lancé pour démarrer dans des propos relayés par France Bleu. Et ce avant de mettre la pression sur Juninho.

Aulas sur l'avenir de Sylvinho : "Toutes les hypothèses sont envisageables"

"C’est très compliqué. On a rarement été dans cette situation. Juninho, qui a toute la responsabilité du domaine sportif depuis le début du championnat, va devoir réfléchir, a-t-il ainsi expliqué. On va se voir avec lui et probablement un certain nombre d’autres personnes dans les jours qui viennent. On avait dit qu’on ferait un premier bilan. On n’est pas dans les clous de ce qu’on espérait. Il faut que Juninho nous dise ce qu’il a envie de faire."

J’accepterais plus de prendre 3-0, 4-0 Sylvinho

Et le patron des Gones d'évoquer à demi-mots un possible départ de Sylvinho, arrivé dans les bagages de l'ancien milieu de terrain de l'OL. "Je ne sais pas, il faut poser la question à Juninho. La règle du jeu, c’est que Juninho est responsable du département sportif. Il va réfléchir. Il est évidemment très secoué parce qu’il est arrivé avec beaucoup d’espérance. Il a peut-être moins de recul que je peux en avoir avec mes 32 ans d’expérience. C’est vrai qu’on ne peut pas ne rien faire, a-t-il toutefois prévenu. Toutes les hypothèses sont envisageables. Juninho va me proposer des choses et je trancherai. On a un comité de gestion lundi soir et un conseil d’administration mardi." Deux rendez-vous qui pourraient sceller l'avenir de l'entraîneur lyonnais.

Dans la tourmente, Sylvinho n'a pas caché son inquiétude. Sur la situation plus que sur son cas personnel. "Tous ces résultats me posent un gros problème et m’inquiètent. Ces matches perdus à la fin ne sont pas admissibles. Il fallait au moins conserver le nul. On ne peut pas perdre des matches comme ça", a-t-il notamment regretté, ajoutant: "C’est un résultat qui ne me plaît pas du tout. J’accepterais plus de prendre 3-0, 4-0. Mais de cette manière, non. Evidemment, ce n’est pas moi qui peux dire si je suis l’homme de la situation." Les décideurs lyonnais devraient rapidement le dire pour lui