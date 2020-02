Aulas croit à la 3ème place et conforte Garcia

Alors que Rudi Garcia est plus critiqué que jamais suite à la nouvelle contre-performance de Lyon contre Strasbourg dimanche en Championnat, Jean-Michel Aulas a écarté tout changement de staff dans un long entretien accordé au site officiel de l'OL. Un entretien au cours duquel le cacique rhodanien s'épanche sur les raisons de croire à une troisième place en Ligue 1 cette saison.

Rudi Garcia ne craint rien jusqu’à la fin de la saison

"Je suis attentif à tout ce qui se dit, mais convaincu que nous allons enchaîner dans une spirale positive et j’ai besoin, pour cela, du soutien de tous ceux qui aiment l’OL. La pression systématique et a priori sur les joueurs ne fait que rendre plus complexe leurs performances optimales. J’ai toute confiance dans l’expérience et la qualité technique et tactique du coach. Le football étant un jeu, il est malsain d’en tirer des conclusions sur l’orgueil, l’honneur des joueurs ou d’un club s’il n’arrivent pas à leurs objectifs, et en tout cas, les changements d’organisation d’équipe ou de staff sont utopiques à 13 matchs de la fin", explique ainsi l'homme fort de l’OL, très optimiste pour la fin de la campagne de son équipe.

"Nous sommes à 7 points de cette 3ème place. Il reste 13 journées avec 39 points en jeu, et donc tout reste évidemment possible. Il faudra pour cela que tout le monde tire dans le même sens, que le staff et tous les joueurs se transcendent, et il faut qu’il y ait une union sacrée de tous ceux qui viennent au stade et qui supportent l’OL, et alors là, j’en suis persuadé, nous allons réaliser une très grande fin de saison"., a ajouté Aulas.