Aulas chante les louanges de l'OM

Lyon y est presque. Alors que cette 36e journée devait être celle de tous les dangers pour l’OL, les hommes de Bruno Genesio ont fait un pas sans doute décisif vers la Ligue des champions. Forcément soulagés de voir Saint-Etienne déraper à domicile face à Montpellier (0-1), vendredi, les Lyonnais ont de leur côté décroché un probant succès (0-3) sur la pelouse du Stade Vélodrome, dimanche, confortant ainsi leur troisième place avec désormais quatre points d’avance sur le rival stéphanois.

Forcément ravi de la tournure des événements, Jean-Michel Aulas a pourtant pris son auditoire à contre-pied à l’issue de la rencontre en disant tout le bien qu’il pensait de... l’Olympique de Marseille, qu’il a pourtant l’habitude de vilipender. "Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis un enfant de Marseille au départ, j'ai appris le foot avec Tapie ici", a-t-il ainsi assuré dans des propos relayés par France Bleu, avant chanter les louanges des supporters marseillais: "Marseille a une histoire, un public, qui, par sa passion est le plus grand public de France et peut-être d'Europe, mais qui quelques fois, dans la difficulté, devient difficile à gérer."

Le foot français a besoin de clubs comme l'OM. Jean-Michel Aulas

Même les troupes de Rudi Garcia, pourtant guère à leur avantage ce dimanche, trouvaient grâce à ses yeux, le boss lyonnais regrettant pour le coup l’attitude des spectateurs du Vélodrome à leur égard. "Franchement, je pense que les joueurs ne le méritent pas parce qu'ils ont vraiment tout tenté. J'ai trouvé que les supporters jouaient le jeu au début du match pour essayer de sauvegarder l'ambiance qui aurait permis à l'OM de nous contrarier, et puis il y eu les faits de jeu… l'exclusion arrive dans un temps fort de Marseille où on souffrait terriblement", a-t-il poursuivi.

Plus surprenant encore, Jean-Michel Aulas a même eu des mots doux pour Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants marseillais. Et ce malgré de régulières anicroches. "Jacques-Henri Eyraud était catastrophé dans l'ascenseur, je n'ai pas le détail de ce qui se passe en interne et je lui souhaite beaucoup de courage, a-t-il notamment compati. Il arrive dans un football très complexe et dans le club sans doute le plus complexe à gérer. Moi ça fait 32 ans que je préside et je suis l'actionnaire principal. Ce soir Frank McCourt n'était pas là. Le foot français a besoin de clubs comme Lyon, l'OM, Saint-Étienne, Lille ou Nice, à dimension entrepreneuriale. Le modèle proposé par Marseille, même s'il ne réussit pas cette année, permet de faire progresser le football." Pas sûr néanmoins que ces propos suffisent à consoler les Marseillais.