Attentats : Les supporters parisiens rendent hommage aux victimes

La France et le football français ont rendu hommage ce mercredi 13 novembre aux 130 victimes des attentats qui avaient frappé Paris et Saint-Denis il y a quatre ans jour pour jour. Un moment de recueillement observé par le groupe de l'équipe de France avec une minute de silence avant son entraînement mais également par le Collectif Ultra Paris, le groupe de supporters du Paris Saint-Germain. Via un message posté sur les réseaux sociaux dans la journée, un vaste mouvement de mobilisation a été mis en place dans la capitale. « Appel au peuple parisien. Comme chaque année, le collectif ultras paris rendra hommage aux victimes des attaques terroristes qui ont été perpétrées au coeur de la capitale un triste soir du 13 novembre 2015 », a notamment écrit le bureau du CUP sur ses réseaux.Les fans parisiens se sont rassemblés dans la soirée sur la Place de la République, munis de banderoles « Devoir de mémoire » et « Fluctuat nec Mergitur », ce dernier étant le slogan de la ville de Paris. Le CUP s'est également recueilli devant le Bataclan, où il a entonné des chants pour les victimes.