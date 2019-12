Atal va passer sur le billard

Victime d'une lésion méniscale au genou droit, Youcef Atal sera prochainement opéré.

Nice va devoir se passer de l’un de ses meilleurs éléments durant plusieurs semaines. Sorti peu avant la demi-heure de jeu lors de la rencontre opposant Nice à Metz (4-1), samedi soir, dans le cadre de la 17eme journée de Ligue 1, Youcef Atal souffre d’une lésion méniscale du genou droit. Le club azuréen a annoncé que le latéral algérien serait opéré « prochainement », sans donner d’informations plus précises sur la durée de son indisponibilité. Il est le quatrième joueur le plus utilisé par Patrick Vieira depuis le début de la saison, a inscrit un but et délivré une passe décisive.