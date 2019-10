ASSE: Un nouvel absent face à l'OL, mais aussi un retour

Pour sa grande première sur le banc de l'ASSE dimanche, contre Lyon (neuvième journée de Ligue 1), Claude Puel devra se passer de Mathieu Debuchy, blessé jeudi en Ligue Europa contre Wolfsbourg (1-1, deuxième journée du groupe I). Stéphane Ruffier n'est pas là non plus, mais on le savait déjà.

En revanche, Kévin Monnet-Paquet fait sa réapparition après quasiment huit mois d'absence.

Le groupe stéphanois: Bajic, Moulin, Vermot - Fofana, Kolodziejczak, Moukoudi, Perrin, Saliba, Trauco - Boudebouz, Cabaye, Camara, Diousse, Monnet-Paquet, M'Vila, Youssouf - Abi, Beric, Bouanga, Diony, Khazri, Nordin.