ASSE: Subotic voit loin

Arrivé dans le Forez il y a un peu plus d’un an, Neven Subotic est rapidement devenu un joueur cadre de l’AS Saint-Étienne. Et l’ancien joueur du Borussia semble bien décidé à poursuivre l’aventure chez les Verts.

"Je me sens bien, je suis ici depuis plus d'un an. Ça a été une année fantastique pour moi. Jouer tous les matchs dans ce championnat avec Saint-Etienne était un gros challenge. Je suis forcément content", a-t-il ainsi confié dans les colonnes du Progrès, ajoutant: "Dans ma vie, je veux toujours les meilleurs challenges. Depuis petit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc j'ai hâte de jouer les prochains matches avec Saint-Etienne."