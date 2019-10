ASSE-Romeyer: "Printant ? Je suis triste de lui avoir fait de la peine"

Roland Romeyer a présenté ses excuses auprès de Ghislain Printant pour l'avoir égratigné cette semaine lors de la présentation de Claude Puel. Le président des Verts avait indiqué qu'il y avait "les entraîneurs numéros 1 et les numéros 2", l'ancien coach de l'ASSE appartenant ainsi à la seconde catégorie.

"Je suis triste de lui avoir fait de la peine et je le regrette profondément. Je m'excuse auprès de Ghislain Printant, a confié Romeyer dans les colonnes de L'Equipe. En ce moment, les nuits sont longues et courtes à la fois, car ce sont des pensées toujours dans la tête. De plus, j'ai eu quelques contrariétés au club, diverses et variées, avant de m'exprimer vendredi après-midi. Les gens que j'aime bien, je les pourris. Je suis arrivé à la conférence de presse très énervé. Je me suis emporté à tort et je regrette sincèrement les propos tenus à l'égard de Ghislain Printant, car c'est quelqu'un que j'aime bien et qui aime profondément les Verts. Et comme avec des gens que j'aime bien, je les pourris plutôt. Je suis comme ça."