ASSE-Puel: "Le scénario est superbe"

Quinze jours après avoir démarré son mandat sur le banc de l’ASSE par un succès arraché in extremis face à l’Olympique Lyonnais (1-0), Claude Puel a vu ses joueurs remettre ça à Bordeaux, les Stéphanois l’emportant là encore sur la plus petite marge grâce à un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre (0-1).

Si l’ancien milieu de terrain n’a pas manqué de savourer ce précieux succès, il n’en a pas moins aisément reconnu les difficultés rencontrées par ses troupes. "Le scénario est superbe, surtout par rapport à la tenue de nos matches, a-t-il expliqué. Le match face à Lyon était mieux maîtrisé dans la cohésion et dans la discipline. Celui-là, on est passé par tous les états. On a fait une très bonne entame en étant bien structuré et on récupère de bons ballons de contre, mais on a eu du déchet technique, de l'approximation alors que l'on pouvait faire la différence, a-t-il confié. Après, on a perdu le fil, on avait des lignes écartées, on avait du mal à se replacer et à faire remonter notre défense. Les Bordelais ont été dangereux en trouvant des situations et des joueurs entre nos lignes, qui ont pu s'exprimer. On était en difficulté."