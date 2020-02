L'AS Saint-Etienne a connu trois journées très mouvementées, entre la mise à l'écart de Stéphane Ruffier et le match nul frustrant concédé dans les arrêts de jeu contre Reims (1-1). "Nous avons touché de très près les trois points et la victoire, a réagi Claude Puel dans des propos relayés par L’Équipe. C'était un match compliqué à jouer car nous avons eu une semaine assez mouvementée. Nous avons été bien et cohérents avec de bonnes intentions. C'est toujours difficile contre cette équipe de Reims. Nous avons manqué de justesse technique mais au niveau de l'état d'esprit c'était bien. Hélas, nous n'avons pas su conserver ce résultat dans le temps additionnel".







L'entraîneur des Verts souhaite se projeter sur les prochaines échéances. "Cela engendre une grosse déception. Il faut regarder devant, le derby. Le penalty ? Peut-être le joueur est-il effleuré. Yann (M'vila) s'arrête, lève les bras. Il a tout fait pour ne pas être sur la faute. C'est d'autant plus rageant car nous prenons ce but quand le match était fini. Il aurait fallu garder le ballon un petit peu. Il est dommage de ne pas avoir su gérer la fin de match. Il faut être costaud tous ensemble. Il va falloir batailler jusqu'au bout. Il faut être prêt et armé".