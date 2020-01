L’AS Saint-Etienne a obtenu samedi sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France en dominant le FC Paris. Mais, à l’issue de ce match, Claude Puel, le coach de l’équipe, n’avait pas vraiment le cœur à s’extasier. L’entraineur des Verts a notamment profité de la conférence de presse d’après-match pour régler ses comptes avec l’un de ses joueurs, en la personne de Timothée Kolodziejczak. Il lui reprocherait en substance un manque d’investissement au quotidien.

Puel ne fait pas de cadeau à son vieux protégé



« Kolo » n’était pas présent à Charléty, car non retenu dans le groupe. « Et vous allez le voir de moins en moins », a promis Puel. « Pourquoi ? Parce que j'ai vu un bon état d'esprit ce soir, et je veux le garder. Vous en tirez les conclusions que vous voulez », a ajouté le coach des Verts aux journalistes. Des remarques désobligeantes envers un joueur qu’il connait pourtant parfaitement bien. En 2008, c’est lui qui avait lancé cet arrière polyvalent en Ligue 1 à l’OL. Et, en 2012, il l’avait aussi fait venir à Nice. Pour rappel, Kolodziejczak est prêté à l’ASSE par les Mexicains d’UNAL. A la fin de la saison, les responsables stéphanois devraient le recruter définitivement pour 5 M€.