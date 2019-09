ASSE: Puel en pole pour remplacer Printant ?

Alors que Bernard Caïazzo affirmait jeudi que le retour de Jean-Louis Gasset était "la solution" pour relancer Saint-Etienne, un autre entraîneur pourrait finalement débarquer à Geoffroy-Guichard pour remplacer Ghislain Printant. Selon RMC Sport, les Verts auraient contacté Claude Puel, qui serait intéressé par le projet stéphanois.

Libre depuis février dernier et son licenciement de Leicester City, le technicien français (58 ans) ferait l’unanimité au sein de l’état-major de l’ASSE. En cas d’accord, il pourrait prendre ses fonctions en début de semaine prochaine, après le déplacement des Foréziens à Nîmes, dimanche (17h) lors de la 9e journée de Ligue 1.

L’ancien coach de Monaco, Lille, Lyon et Nice pourrait donc débuter dès le week-end suivant, à l’occasion du derby contre l’OL. Pas vraiment l’idéal pour commencer et relancer une équipe qui est actuellement classée dix-neuvième du championnat, avec seulement une victoire et 5 points au compteur.