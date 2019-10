ASSE: Puel, du jamais-vu depuis 1983

Nommé à la tête de l’ASSE à deux jours du derby face à l’Olympique Lyonnais, Claude Puel n’a pourtant pas manqué ses grands débuts avec les Verts.

Grâce au but inscrit par Robert Beric, Saint-Etienne l’a en effet emporté 1-0 et l’ancien milieu de terrain est devenu le premier entraîneur stéphanois à remporter son premier derby depuis Guy Briet, vainqueur du derby face à l’OL en janvier 1983.A noter par ailleurs que Claude Puel a remporté les quatre derbys à Geoffroy-Guichard auxquels il a pris part avec trois victoires sur le banc lyonnais et donc une côté.