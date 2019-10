ASSE-Puel: "C'était notre meilleur match"

Malgré le match nul concédé avec son équipe de Saint-Etienne ce dimanche face à Amiens (2-2, 11e journée de Ligue 1), Claude Puel s'est montré plutôt satisfait de la prestation des Stéphanois.

"C'était un très bon match avec des équipes entreprenantes, avec des intentions de jeu, des courses verticales et des efforts. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé dans nos temps forts. C'est un point mérité pour les deux équipes."

Au terme de cette rencontre, Claude Puel est même allé plus loin, au micro de beIN SPORTS: "C'était notre meilleur match, dans les intentions et tout ce qu'on a essayé de mettre en place. C'était une bonne équipe face à nous. Bravo à eux. Mais je suis content de mon équipe, même si on est déçu de faire nul à domicile. Il faut faire la part des choses."