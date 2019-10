ASSE-Puel: "C’est super"

Débarqué à la tête de l’AS Saint-Etienne vendredi et vainqueur du derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche, Claude Puel ne boudait évidemment pas son plaisir après la victoire remportée à Geoffroy-Guichard face aux Gones (1-0). Et ce d’autant plus après un scénario qui a vu les Stéphanois marquer le but de la victoire dans à la dernière minute du temps réglementaire.

"Les joueurs ont été extraordinaires. Ils ont été très disciplinés et ils ont mis beaucoup d'intensité et de cohésion dans leur match, n'a-t-il pas manqué de saluer. On a pu s'appuyer sur un état d'esprit. Sur la fin, il y a eu beaucoup de fatigue. Et ce but vient récompenser notre abnégation et notre très gros match vu les circonstances. Mais cette victoire ne doit pas occulter le fait qu'on a beaucoup de travail."

"Réaliser un tel match en termes de cohésion, de solidarité et de respect des consignes avec très, très peu de temps, c'est super", a-t-il renchéri, prenant bien soin de mettre ses joueurs en avant: "C'est seulement la victoire des joueurs. N'importe quel résultat, je l'aurais pris après les vingt-cinq premières minutes où j'étais déjà très satisfait de ce qu'on montrait."