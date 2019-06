ASSE: Printant, "une évidence" pour Romeyer

C’est sans grande surprise que l’ASSE a officialisé jeudi la nomination de Ghislain Printant au poste d’entraîneur. L’ancien adjoint de Jean-Louis Gasset va ainsi pouvoir poursuivre le travail réalisé par son prédécesseur et Roland Romeyer s’en réjouit. "Nous sommes très heureux que Ghislain Printant soit désormais l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, indique le président du club dans un communiqué. Sa nomination est immédiatement apparue comme une évidence."

"Ghislain connaît parfaitement le groupe et la Ligue 1, ajoute le patron des Verts. Nous avons tous vu que Jean-Louis Gasset avait une totale confiance en lui. C’est un choix cohérent vu nos acquis et la place des jeunes dans notre projet sportif. Ghislain Printant est à la fois un meneur d’hommes et un formateur dans l’âme. Il fait preuve d’un grand enthousiasme car il aime profondément l’AS Saint-Étienne. Et sa passion pour le club est bien antérieure à son arrivée chez nous !"