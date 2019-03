ASSE-M’Vila: "On va la fermer, rester à notre place et juste penser à bien travailler"

Défait par l’Olympique de Marseille (2-0) au Vélodrome ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Saint-Etienne n’est plus sur le podium du championnat, laissant sa 3 e place à son adversaire du soir. A l’issue du match, Yann M'Vila n’a pu cacher sa déception.

"On est passés à côté de notre début de match. On avait la maîtrise du jeu mais ce premier but nous a tué. Quand on laisse ce genre d'erreur à l'adversaire, il déroule. On a eu des occasions, on ne les a pas concrétisées. Depuis le début de saison, on a vraiment du mal dans la concrétisation de nos actions. C'est dommage, on gâche tout, on gâche aussi une préparation. On n'a pas fait le match qu'on voulait faire, c'est désolant. On n'a pas la prétention de jouer l'Europe. On va la fermer, rester à notre place et juste penser à bien travailler", a regretté l’ancien Rennais au micro de Canal+.