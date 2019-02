Wabhi Khazri jouait à Rennes la saison passée, avant d'être transféré à Saint-Etienne.

Sur Canal+, il a demandé dimanche à ses ex-coéquipiers de ne pas l'oublier: "S'ils jouent la Ligue Europa le jeudi, avec beaucoup de respect et d'humilité, ils peuvent me dire un peu merci. Je les aidés, ça m'a permis de me relancer car je traversais une période assez délicate."

Saint-Etienne est quatrième de Ligue 1 et Rennes neuvième, mais les Bretons sont qualifiés pour les huitièmes de finale de C3.