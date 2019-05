ASSE: Gasset vers la retraite

Jean-Louis Gasset ne sera plus l’entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine, indique RMC Sport. Le technicien stéphanois, qui avait la possibilité de prolonger son contrat d’un an, aurait indiqué lundi à ses dirigeants son intention de ne pas poursuivre l’aventure sur le banc des Verts, qu’il a hissés à la quatrième place de Ligue 1 et qualifiés pour la Ligue Europa. Usé, le technicien de 65 ans ne devrait pas prendre en main une autre équipe, malgré les approches de Montpellier, et devrait donc prendre sa retraite.