ASSE-Debuchy: "Rien n'est fait"

L'AS Saint-Etienne, menée au score à deux reprises, a néanmoins pris l'ascendant sur le FC Nantes ce dimanche (2-3), lors de la 13e journée de Ligue 1. Les Verts confirment donc l'embellie des dernières semaines et remontent provisoirement sur la troisième marche du podium.

"Nantes a beaucoup poussé en fin de match, on a peut être trop reculé aussi mais on est resté solidaire et on a montré du caractère, a souligné Mathieu Debuchy sur beIN SPORTS après la rencontre. On est revenu à chaque fois à la marque, ce qui prouve notre caractère. Ce qui est bon, c’est d’être dans la souffrance et de gagner à la fin. C’est toujours mieux de gagner avant la trêve. On va se reposer mais on va continuer à travailler car rien n’est fait".